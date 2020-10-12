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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:44:04 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu

ÇANKIRI (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Selçuk, eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle geldiği Çankırı'da çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından Çankırı TOBB Fen Lisesi, Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk burada anaokulu öğrencileriyle masal dinledi, lise öğrencilerinin açık hava sınıfında derse katıldı. Öğrencilerle sıralarda oturan Selçuk, öğrencilerin çalışmalarını da inceledi.

Daha sonra Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanlığı ile Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.

Bakan Selçuk, temasları kapsamında Çankırı Valiliği Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması" etkinliğinde kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Etkinlik basına kapalı gerçekleştirildi.

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