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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "uzaktan eğitim süreci" açıklaması:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:43:21 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "uzaktan eğitim süreci" açıklaması:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Bakan Selçuk Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.

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