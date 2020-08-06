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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "tedbir" uyarısı:

"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:03:41 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "tedbir" uyarısı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."



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