Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması

Telafi eğitim süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken öğrencilerden de yoğun bir katılım sağlanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Velilere telafi eğitim çağrısı

Sevgili Velilerimiz, Telafide Ben de Varım” kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresine bir göz atın

283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için #telafidebendevarım diyoruz. Emeklerinize minnettarız…

Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz #telafidebendevarım deyip etkinliklere katılım bildirmiş. Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık.