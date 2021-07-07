  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu! Hainler öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması
PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, telafi eğitime başlanmasının ardından katılım süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak velilere de çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:57:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması

Telafi eğitim süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken öğrencilerden de yoğun bir katılım sağlanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Velilere telafi eğitim çağrısı

Sevgili Velilerimiz, Telafide Ben de Varım” kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresine bir göz atın

283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için #telafidebendevarım diyoruz. Emeklerinize minnettarız…

Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz #telafidebendevarım deyip etkinliklere katılım bildirmiş. Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay