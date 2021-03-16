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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için dikkat çeken açıklama!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından okullarla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, salgının tüm dünyayla birlikte yaşandığını ve dünya çocuklarının eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:14:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullar için dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, salgının tüm dünyayla birlikte yaşandığını ve dünya çocuklarının eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini ifade ederek, "Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde..." açıklamasında bulundu.

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