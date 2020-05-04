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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS hakkında video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Giriş Sınavı(LGS) hakkında bilgiler içeren bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:22:25 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS hakkında video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Giriş Sınavı(LGS) hakkında bilgiler içeren bir video paylaştı.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından LGS hakkında bilgiler içeren bir video paylaştı. Selçuk “LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihini 20 Haziran 2020 olarak açıkladık. Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri alma yoluna gideceğimiz sınavla ilgili tüm soruların cevabını hazırladığımız videoda bulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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