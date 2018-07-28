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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan anlamlı paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Avcılar'da eşi tarafından öldürülen Ayşegül Çelik'le ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:38
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan anlamlı paylaşım

Bakan Ziya Selçuk,İstanbul'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik'le ilgili paylaşımında, "Kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.

"HEM AYŞE HEM GÜL..."

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik için "Hem Ayşe hem Gül" başlıklı bir mesaj paylaştı.

Erkek figürünün önde, kadının figürünün arkada yer aldığı okul geçidi trafik levhası üzerine yaptığı paylaşımda Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz, kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman, o zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız. Bunları cesurca yapabilmemiz için bize gayret, Ayşegül öğretmene Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum."

 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:38
  1. İstanbul
  2. Ziya Selçuk
  3. MEB
  4. Milli Eğitim Bakanlığı

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