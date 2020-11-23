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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz, eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:49:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sadece eğitimin bir unsuru değil, eğitimin ana karakteri olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez idrak edildi, prestijli yeriniz güç kazandı. " değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajıyla, "Mutlu çocuklar ve güçlü Türkiye diyerek bir müşterek gayede birleştiğimiz sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım" açıklamasıyla başladı.

Öğretmenlerin milli varoluşa ve Türk milletinin geleceğinin inşasına öncülük ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler, şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya, velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçilen salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yeganeliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum. Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz, eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı."

Ziya Selçuk, vicdanıyla hareket  eden ve her koşulda şefkatiyle güven veren her öğretmene şahsı, öğrencileri, velileri ve tüm Türk milleti adına teşekkür ederek, "Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

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