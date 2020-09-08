  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak."
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak."

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:35:58 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep T..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi
Gündem

'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi

Gözlük numarasını değiştirmek için özel bir hastaneye giden şarkıcı Hacı Kalan'a göz doktoru tarafından estetik operasyon yapıldı. Ameliyatt..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı