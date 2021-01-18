Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tatilden önce son...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere yeni bir mesaj verdi.
Selçuk, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah." açıklamasında bulundu.