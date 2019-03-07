0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris’te Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD)Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 20:40
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris’te Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD)Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-8 Mart 2019 tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunu tanıtmak üzere Paris’teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD )merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.


Programı sonrası basına açıklamada bulunan Selçuk, “Türkiye’nin 2023 yılı vizyonun dokümanın bir sunumunu gerçekleştirdik. Bu sunumda Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim meselesine nasıl yaklaştığını anlatmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.


Sunumda Türkiye’nin eğitime bakış açısının evrensel normlarla olan ilişkisine değindiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bunun ötesinde 3 yıl içerisinde hangi ay, hangi sene, hangi iş ve işlemleri ne şekilde gerçekleştireceğimiz hakkında genel bir paylaşımda bulunduk” dedi.



Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye ilk sırada


Sunumu esnasında çeşitli ülkelerden katılımcıların da sorularını cevapladığını aktaran Selçuk, “Tabii Türkiye dünyada açık ara önde olarak, mevcut göçmen çocukların yüzde 70’ine yakınını okullaştırmak gibi bir başarı hikâyesine sahip” şeklinde konuştu.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk toplantı öncesinde ise Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve OECD Genel Sekreteri ngel Gurra ile de bir araya gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3’ü çocuk 4 yaralı
    1. Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa..
    2. DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor..
    3. Casusluk yapıyordu! ABD'li gazeteci..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı
    5. Dağtekin’den 8 Mart Dünya Kadınlar..
    6. Sosyal medyada terör propagandasına 5..
    7. Çavuşoğlu: “Sokakta sohbet ettiğimiz..
    8. Şenol Güneş'ten bomba açıklama:..
    9. Cezayirli gazeteciler medyaya..
    10. Mourinho, Cüneyt Çakır'a sahip çıktı
    11. Düzce’de Regaip Kandili’nde camiler..
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris’te..
    13. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    14. Çanakkale Ezine OSB’nin altyapı inşaat..
    15. Eminönü’nde otomobil denize uçtu: 1’i..
    16. Kocaeli'den CERN'e bağlandılar
    17. Roma, Francesco ile yollarını ayırdı
    18. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    19. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    20. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    22. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    23. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    24. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    25. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    26. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    27. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    28. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    29. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    30. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı