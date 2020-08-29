Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her