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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız” ifadelerini kullandı.

2020-04-29 22:32:58 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız” ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk’de Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla” dedi.

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