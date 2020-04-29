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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız."

2020-04-29 22:09:41 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız."
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