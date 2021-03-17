Milli Eğitim Bakanı Selçuk müjdeyi verdi! 100 bin...

Milli Eğitim Bakaı Ziya Selçuk, bölge yatılı okullarındaki bütün öğrencilere tablet dağıtıldığını söyledi. Bakan Selçuk, "Bizim bölge yatılı okullarımız adalet kavramı konusunda en hassas olduğumuz kurumların başında geliyor. Dikkat ederseniz birçok yetişmiş insanımız, yatılı okullarda yaşadıkları hayatlardan bahsederken, devletin şefkat elinin kendilerine nasıl ulaştığını, devlete, millete olan borçlarını hayatları boyunca çalışsalar bile ödeyemeyeceklerini ifade ederler. Bu bir hakikattir ve gerçekten de bu çocuklarımızın elinden tutmak, onların yolunu aydınlatmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasında. Buralardan başarı hikayeleri çıkacak ki, bu toprakların başarı hikayeleri büyüsün. Memleketimizin geleceği için, başarılar, parlak hedefler ortaya çıkacak ki, bizim ülke olarak geleceğimiz aydınlansın. Bunu gerçekleştirebilmek için de, her bir çocuğumuza imkan, fırsat vermeliyiz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarımızdaki bütün çocuklarımıza 25 GB internet pakati olan tablet dağıtıyoruz. Bu da büyük ölçüde tamamlandı" diye konuştu.

"100 bin öğrenci için çalışmalar devam ediyor"

Milli Eğitim Bakaı Ziya Selçuk, tablet dağıtımını tamamlayıcı olarak Kızılay ile birlikte kırtasiye setlerini öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışma ile karşı karşıyayız. Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu çocuklarımızın tamamı hem tabletlerini hem diğer tüm eğitim ve kırtasiye ihtiyaçlarını aldıktan sonra ben eminim ki, çok daha mutlu bir şekilde eğitimlerine devam edecekler. Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye setlerini dağıttı.