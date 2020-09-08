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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı:

"(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak" - "Bulut bilişim, büyük veri, blok zinciri ve iş zekası gibi eğitim alanlarını gündeme getireceğiz. Öğretmenlere bu müjdeyi şimdiden verebiliriz. Bu alanlarda da yeni eğitimler açılacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:29:46 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

Selçuk, Microsoft İş Birliğinde Düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde, öğretmenlerin teknolojik becerilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Bakanlık ile Microsoft iş birliğinde, düzenlenen "Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı" kapsamında şimdiye kadar 53 eğitim programı gerçekleştirdiklerini, 6 bin 100 öğretmenin bundan yararlandığını ve 4 bin 448 öğretmenin sertifika almaya hak kazandığını belirten Selçuk, bu sayıları artıracaklarını ifade etti.

Dijital dünyaya uyum sağlamanın eğitim için önemli olduğuna işaret eden Selçuk, "Bulut bilişim, büyük veri, blok zinciri ve iş zekası gibi eğitim alanlarını gündeme getireceğiz. Öğretmenlere bu müjdeyi şimdiden verebiliriz. Bu alanlarda da yeni eğitimler açılacak." diye konuştu.

Öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri gerektiğine dikkati çeken Selçuk, öğretmenlerin eğitimlere başvurularının yüksek olduğunu aktardı.

Salgın sürecinde ödün vermeden çalışan öğretmenlerin başarı hikayelerine şahit olduklarına değinen Selçuk, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptığını vurguladı.

Bakan Selçuk, öğretmenlere verilen eğitimler her ne kadar bireysel ve mesleki boyutta görünse de bunların her alana faydası olacağını kaydetti.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul da Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran uzaktan eğitimde daha hızlı hareket ettiğine dikkati çekerek, bunun gelecekte dünyayla rekabette nasıl bir artıya dönüşeceğinin görüleceğini anlattı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ise program kapsamında, 1'inci fazın sona erdiğini kaydederek, öğretmenlere yönelik yazılım, kodlama eğitimlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, çevrim içi bağlantıyla öğretmenlere dijital olarak sertifikalarını takdim etti.

Bakan Selçuk, basın mensuplarının uzaktan eğitim sürecinde yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin sorusu üzerine de "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak. Merak etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

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