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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:24:14 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.
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