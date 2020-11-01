Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'deki bazı okullarda inceleme yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin ardından geldiği İzmir'de bazı okullarda incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin ardından geldiği İzmir'deki bazı okullarda incelemelerde bulundu.
İl genelindeki okullarda genel hasar tespitinin ardından başlayan detaylı analiz çalışmalarına katılan Selçuk, Bakanlığına bağlı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı.
Bakan Selçuk, 139 okulda küçük çaplı hasarların, duvarlardaki bazı çatlakların veya işaretlerin detaylı analizlerinin yapıldığını, gerekli onarım çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.