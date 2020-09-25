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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, güzel sanatları birincilikle kazanan "otizmli müzik dehası"nı kutladı:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, güzel sanatları birincilikle kazanan "otizmli müzik dehası"nı kutladı:

"Büyük usta Neşet Ertaş'ı andığımız bugün, sizleri izinden giden bir yetenekle tanıştırmak istiyorum. 'Okula alın demiyorum, sınava girebileyim yeter' demişti Yıldırım. Güzel Sanatlar Lisesi'ni birincilikle kazandı. Kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:30:04 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, güzel sanatları birincilikle kazanan "otizmli müzik dehası"nı kutladı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim engeli kaldırılarak güzel sanatlar lisesi yetenek sınavına katılma şansını elde eden ve İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazanan müzikte üstün yeteneğe sahip otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar'ı kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, eğitim engeli kaldırılarak güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına alınması için devreye girdiği otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar'ın Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haberini paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazanan Yakar'ı kutlayan Selçuk, "Büyük usta Neşet Ertaş’ı andığımız bugün, sizleri izinden giden bir yetenekle tanıştırmak istiyorum. 'Okula alın demiyorum, sınava girebileyim yeter' demişti Yıldırım. Güzel Sanatlar Lisesi'ni birincilikle kazandı. Kutluyorum..." ifadelerini kullandı.

- Otizmli gencin destek çağrısını Anadolu Ajansı duyurmuştu

Anadolu Ajansı, "Otizmli müzik dehası, eğitimi için bir şans istiyor" başlığıyla yayımladığı haberde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi ve iki ağabeyiyle maddi imkansızlıklarla dolu bir yaşam süren Yakar'ın, eğitimini tamamlayabilmek için yaptığı destek çağrısını gündeme taşımıştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yakar'ın yaptığı bu destek çağrısını karşılıksız bırakmamış, otizmli gencin güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına başvurusunun kabul edilmesi için bürokratlarına talimat vermişti.

23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesinin yetenek sınavına katılan ve sınav sonucu dün açıklanan Yakar, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile güzel sanatlar liselerinden öğretmenlerin yer aldığı sınav komisyonunca "üstün yetenekli" olarak değerlendirilmiş ve güzel sanatlar lisesini birincilikle kazanmıştı.





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