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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! YKS sonrası binlerce öğrenciye…
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! YKS sonrası binlerce öğrenciye…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci için bir duyuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 12:17:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! YKS sonrası binlerce öğrenciye…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Üniversite kapısını aralayan sevgili gençler" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın. Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık." ifadelerine yer verdi.

 

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