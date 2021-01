Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Uzakten eğitimde yeni bir adım daha atıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maddi durumu yetersiz öğrencilere uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamamaları için tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tablet desteğinin öncelikle ailenin gelir düzeyine, ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısına ve öğrencinin akademik durumuna göre yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere doğru ve hızlı şekilde ulaşmak için kriterlerin gözetildiğini ve dağıtımların resmi veriler üzerinden yapıldığını aktardı.

"Yeni bir adım daha atıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca bugün yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın yabancı dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmek için yeni bir adım daha atıyoruz. 2 ve 8. arası sınıflar için “İngilizce Etkinlik Kılavuzları” kitap ve ses dosyalarıyla EBA’da http://tegmmateryal.eba.gov.tr ilgili sınıfların ingilizce dersi sekmesinde yerini aldı" ifadelerini de kullandı.

Yeni kılavuzlar hazırlandı

Millî Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde yabancı dil öğretiminde verimliliği artırabilmek amacıyla yeni kılavuzlar hazırladı. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her seviye için ayrı ayrı kitaplar, fasiküller ve ses dosyalarından oluşan İngilizce Etkinlik Kılavuzları’nın EBA platformunda yerini aldığını paylaşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Kılavuzlarda, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerle birlikte, öğrenci merkezli, eleştirel düşünceyi ve öğrenen farklılıklarını destekleyici çeşitli aktiviteler ve projelere yer verildi. Bu yeni kaynağı, 2-8’inci sınıflardaki tüm öğrencilerimiz ve İngilizce öğretmenlerimizin severek takip edeceklerini düşünüyorum.” dedi.



Öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü yabancı dil eğitimi niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarından oluşan 4 temel dil becerisinde desteklenmesi amacıyla yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırlandı.

“Communicative Supplementary Materials for English Language Teachers and Students” isimli kitaplar, alanında uzman danışman akademisyenlerin rehberliğinde İngilizce öğretmenleri tarafından ilkokul 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde ayrı ayrı oluşturuldu.

Kılavuzlarda, toplamda 70 fasikül, 1642 sayfa olarak hazırlanan 7 kitapla birlikte dinleme metinlerini içeren ses dosyaları da yer alıyor.

Etkinlik kılavuzlarında öğretmenler için her beceri temelli etkinliğin başında o etkinliğe yönelik bilgiler ve etkinlik uygulama adımları da sunuldu. Bu sayede, öğretmenlerin etkinlik planlamalarını kolaylıkla takip edebilmeleri ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirme süreçlerine verimli bir şekilde yardımcı olabilmeleri amaçlandı.

Özellikle Kovid-19 salgın sürecinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerini destekleyerek yabancı dil eğitiminde verimliliği artırabilmek amacıyla hazırlanan etkinlik kılavuzları EBA’da http://tegmmateryal.eba.gov.tr sayfasında ilgili sınıf düzeylerinin İngilizce dersi sekmesinin altında yerini aldı.



Evrensel yapıda dil öğretimini çok önemsediklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlanan materyallerin öğrencilerin temel dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

EBA platformunda paylaşılan etkinlik kılavuzu hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı 21. yüzyıl becerilerine hazırlamak, onlara dilin hayatın bir parçası olduğunu benimseterek iletişim kurmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yönde hazırladığımız materyaller 2023 Eğitim Vizyonumuz hedefleri arasında yer alan disiplinler arası yaklaşımla ortaya konuldu. Kılavuzlarda, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerle birlikte, öğrenci merkezli, eleştirel düşünceyi ve öğrenen farklılıklarını destekleyici çeşitli aktiviteler ve projelere yer verildi. Bu yeni kaynağı, 2-8’inci sınıflardaki tüm öğrencilerimiz ve İngilizce öğretmenlerimizin severek takip edeceklerini düşünüyorum." dedi.

Tablet bilgisayar dağıtımında 4'üncü faz

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4'üncü fazın başladığı açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı. Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor.



Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

"Ders başı yapan öğrencilermizin sayısı artıyor"

Bakan Selçuk, bugün başlayan 4'üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayanların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi. Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti' olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.



Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

