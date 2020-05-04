Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın sorularını yanıtladı: (1)

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ister resmi ister özel okul olsun bu sene her öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava kendi okulunda gireceğini belirterek öğrenciler gelmeden önce okulların tamamının dezenfekte edileceğini, her sınıfta dezenfektan olacağını açıkladı.

Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılacak LGS kapsamındaki merkeze sınava ilişkin önlemleri anlattı, soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile çocukların sağlığı için en garantili durumun ne olduğu üzerinde durduklarını, bu tartışma sonucunda sınavın 20 Haziran'a ertelenmesinin daha sağlıklı olacağının ortaya çıktığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluk alanlarında olan sınavın bu sene nasıl yapılacağının koronavirüs nedeniyle başka bir anlam taşıdığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Sınıf içinde sosyal mesafe ne demek, bu konuda bilim insanlarıyla çalışmalar yaptık, bazı senaryolar ortaya çıktı. Bu senaryolarımızın yanı sıra ayrıca bu senaryoları Bilim Kurulu ile de konuşup tartışmak gerekiyor. Yani diyelim ki 50 metrekarelik bir sınıfta kaç öğrenci olurun hesabı yapılıyor. Farklı senaryolarda şunu gördük ki, kendi okullarımız, sıralarımız fazlasıyla yeterli bu konuda. Hiçbir endişemiz yok. Bu sene asıl önemli olan şuydu, LGS tarihinde ilk defa yapıyoruz, her öğrencimiz kendi okulunda sınava giriyor, ister resmi, ister özel okul olsun, kendi okulunda sınava girecek. Öğrencilerimizin başka okula giderek tedirgin olmaları, velilerin adres bulma konusundaki endişeleri söz konusu olmasın diye, böyle bir ortamda rahatlatmak için bunu yaptık."

- Yaklaşık 400 bin öğretmen görevlendirilecek

Sınava hazırlanma süresinin aşağı yukarı aynı hatta daha fazla olduğunu ancak sınavda sorulacak konu sayısının yarı yarıya düştüğünü kaydeden Bakan Selçuk, bu sene hem kontenjanların arttığını hem konuların sayısının düştüğünü belirtti. Selçuk, "Çocuklarımız kendilerini şanssız gibi hissetmesinler onların lehine olan her türlü kararı alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bir soru üzerine, sınavda yaklaşık 400 bin öğretmenin görevlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Okulların kapandıktan sonra dezenfekte edildiğini, sınav öncesinde de öğrenciler gelmeden önce okulların tamamının dezenfekte edileceğini vurgulayan Selçuk, "Bununla ilgili işlemleri başlattık. Ayrıca her sınıfta dezenfektan olacak ve çocuklarımıza bir dezenfekten verilecek. Bütün öğretmenler, veliler, çocuklar için ücretsiz maske dağıtacağız. Her çocuğun maskesi olacak." dedi.

-"Bütün problemlere ya da konulara çocuğun yararı açısından bakıyoruz"

İki oturum halinde yapılacak sınav arasında çocukların nerede, nasıl bekleyeceği, velilerin okula alınıp alınmayacağı soruları üzerine de Bakan Ziya Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu olağanüstü bir durum. Bütün problemlere ya da konulara çocuğun yararı açısından bakıyoruz. İki oturumun arasında 45 dakika süre var. Daha önceki yıllarda çocuklar bahçenin içerisinde kaynaşarak, velileriyle vakit geçiriyorlardı. Fakat sosyal mesafeyi korumayı kolaylaştırmak için velilerimizden istirham edeceğiz, diyeceğiz ki, 'Sayın velilerimiz çocuklarımızın sağlığı için sizi okul bahçesinin dışında konuk edelim'. Rehber öğretmenlerimiz de orada olacaklar, çocuklarımız bu arada sosyal mesafeyi koruyarak bahçeye çıkarılacak. Orada yine rehber öğretmenlerin gözetiminde bahçede bulunacaklar. Sınav bittikten sonra yine bu mesafe korunarak dışarı çıkacaklar, sonra da bahçe dışında velilerimizle buluşacaklar.

Velilerimiz bunu onların işini zorlaştırıyoruz diye algılamasınlar. Önemli olan çocuğun yararı. Biz çocuklarımızı riske sokmayız, o yüzden de Bilim Kuruluna danışıyoruz, en garantili oturma pozisyonu nedir. Dünyada yapılan çalışmalar, sınavlar var. Hangi ülke bu sınavları nasıl yapıyor, ne kadar sosyal mesafe koyuyor, araya neler koyuyor, maske düzeni nasıl oluyor, bütün bunları dünya çapında da araştırıyoruz. Kendi çocuklarımız için en iyi neyse onu kararlaştırıyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınav sırasında mümkün olduğu kadar çocukların işini kolaylaştırmayı istediklerini, bu nedenle daha önce okullardan alınan sınava giriş bilgilerine e-okul üzerinden ulaşılacağını bildirdi. Selçuk, "Okula gitmesi gerekmiyor, araştırması gerekmiyor sadece e-okula bakması yeterli." şeklinde konuştu.

Bunun dışında özellikle çocukların kendi kalemlerini, silgilerini, sularını getirebileceklerini söyleyen Selçuk, Twitter'dan paylaştığı videoda aşama aşama öğrencilerin yapacaklarının görüldüğünü ifade etti.

(Sürecek)



