Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın sorularını yanıtladı: (1)

"Bu sene her öğrenci, ister resmi ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek" - "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Öğrenciler gelmeden önce okulların tamamı dezenfekte edilecek. Her sınıfta dezenfektan olacak" - "Bütün öğretmenler, veliler, çocuklar için ücretsiz maske dağıtacağız. Her çocuğun maskesi olacak" - "Çocuklarımız kendilerini şanssız gibi hissetmesinler onların lehine olan her türlü kararı alıyoruz"