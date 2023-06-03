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Biyografi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Yusuf Tekin kimdir?
Biyografi

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Yusuf Tekin kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-06-03 22:50:00 - 2023-06-03 22:54:55
Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Yusuf Tekin kimdir?

Milli Eğitim Bakanı Hacıbayram Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yusuf Tekin oldu. Tekin'in ismi bakan olarak açıklanması sonrası biyografisi merak konusu oldu. İşte Tekin'in hayatı..

Milli Eğitim Bakanlığında 17-25 Aralık sürecinde Efsane Müsteşar olarak görev yapan Yusuf Tekin ; Sayın Cumhurbaşkanı’nın tensipleriyle Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturdu..

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kimdir ?

Yusuf Tekin kimdir?

1970 yılında Erzurum (Tortum) da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı. 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başladı.

2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Fakültede 2007 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak, 2007-2010 yılları arasında Doçent olarak çalıştı. Bu süre içinde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, Üniversite Senato üyeliği, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevine atandı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü. Çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı. Doç. Dr. Yusuf TEKİN, 29 Mayıs 2013 tarihinde ise Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştı. Tekin son olarak  Hacıbayram Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyordu.
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