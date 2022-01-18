Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş ara tatil açıklaması

İstanbul’un Esenler ilçesinde, içerisinde ilkokul, ortaokul ve spor salonunun bulunacağı Tuna Eğitim Vadisi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Özer, törende yaptığı konuşmada bu hafta sonu başlayacak olan yarıyıl tatilinde öğretmenlerin öğrencilere ödev vermemesini istediğini belirtti.

“Bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler”

Bakan Özer, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlerimizden istirhamımız var; öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler.”