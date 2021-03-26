Milli Eğitim Bakanı kim? Kabine listesi Milli Eğitim Bakanı (MEB)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Milli Eğitim Bakanı kim? 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017'de halk oylamasına sunuldu. Halk, sandıkta % 51,41 evet oyu ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine onay verdi. 16 Nisan referandumu sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ilk seçim 24 Haziran 20218’de gerçekleşti. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.6’ını alarak ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi.

Milli Eğitim Bakanı kim?

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Açıklanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Peki Ziya Selçuk kimdir, nerelidir? Ziya Selçuk hangi görevlerde bulundu?

Ziya Selçuk kimdir?

1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat OKTAY

Adalet Bakanı kim?

Abdulhamit GÜL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?

Zehra Zümrüt SELÇUK

Çevre ve Şehircilik Bakanı kim?

Murat KURUM

Dışişleri Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim?

Fatih DÖNMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı kim?

Mehmet M. KASAPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Lütfi ELVAN

İçişleri Bakanı kim?

Süleyman SOYLU

Kültür ve Turizm Bakanı kim?

Mehmet Nuri ERSOY

Millî Eğitim Bakanı kim?

Ziya SELÇUK

Millî Savunma Bakanı kim?

Hulusi AKAR

Sağlık Bakanı kim?

Fahrettin KOCA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?

Mustafa VARANK

Tarım ve Orman Bakanı kim?

Bekir PAKDEMİRLİ

Ticaret Bakanı kim?

Ruhsar PEKCAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim?

Adil KARAİSMAİLOĞLU