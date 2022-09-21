Milli Eğitim Bakanı, flaş gelişmeyi duyurdu! Herkesin gözü bu haberdeydi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan ve süre uzatma talebinde bulanan bazı öğretmenlerin mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özer, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Süreyi uzattık"

Mahmut Özer, 19 Eylül'de sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığına işaret ederek, "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.