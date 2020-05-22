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Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projeleri kapsamında Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:54:40 -
Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projeleri kapsamında Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesinin kentin önemli caddelerinde ekonomik yaşamı hareketlendirme ve modern bir görünüm sağlama çalışmaları devam ediyor. İkinisan ve İskele caddelerinde yapılan yenileme çalışmalarından sonra kentin diğer önemli caddelerinde de değişim başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen prestij cadde projelerinden biri olan Milli Egemenlik Caddesi’ne ilk kazma vuruldu. Caddesinin Endüstri Meslek Lisesi önünden Hayat Hastanesine olan 1,2 kilometrelik ilk etabında yenileme çalışmalarının startı verildi. İlk etapta çalışmalar tamamlandıktan sonra 500 metrelik Kültür Sarayı-Çohaz Petrol arasındaki ikinci etap çalışmaları başlayacak.


İki etabında birkaç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

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