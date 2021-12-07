"Milli Dikey Atım Sistemi"nde sona yaklaşıldı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından yürütülen Milli Dikey Atım Sistemi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, Milli Dikey Atım Sistemi’nin geliştirme faaliyetlerinin kendi süreci içerisinde devam ettiğini ve planlanan tarihe yetişeceğini vurguladı. Ayrıca Demir, sistemde yerli füze kullanılacağını açıkladı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Roketsan tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Sistemi, normalde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile birlikte hizmete alınacaktı.

Ancak ABD’nin Türkiye’ye yönelik Mk-41 Dikey Atım Sistemi (VLS) ambargosunun ardından Türkiye, söz konusu projeyi hızlandırma kararı aldı. Bu doğrultuda hem atım sistemi hem de sistemde kullanılacak hava savunma füzesinin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

Geliştirme faaliyetleri devam eden Milli Dikey Atım Sistemi’nin karadan atışlı testlerine ise 2022 yılı içerisinde başlaması hedefleniyor. Proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki bir platformda da bazı testler gerçekleştirilecek.

Sistemin geliştirme faaliyetlerinin, TCG İstanbul Firkateyni’nin hizmete alınacağı 2023 yılına kadar tamamlanacağı öngörülüyor. Milli Dikey Atım Sistemi, hem hava savunma füzelerini hem de satıhtan satha füzeleri ateşleme kabiliyetine sahip olacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Dikey Atım Sistemi’nde HİSAR-RF mi yoksa SİPER Blok-I Füzesi mi kullanılacak?" şeklindeki soruyu ise "Yerli füze kullanılacak" şeklinde cevapladı.

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