Milli devlet, gayri milli muhalefet

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Geçmiş yıllarda iç politika da anlaşmazlık olsa bile milli meselelerde iktidara destek vermeyi bir devlet geleneği olarak benimseyen muhalefet, zillet ittifakıyla birlikte bu davranışı sergilemekten vazgeçti. Milletimizin menfaatlerini doğrudan ilgilendiren; Doğu Akdeniz, Ege, Karabağ, Ortadoğu ve Balkanlar’da attığımız her stratejik adım muhalefet tarafından sabotaja uğradı. ABD Başkanı Biden’in, ‘muhalefeti destekleyeceğiz’ sözleri sonrası iyice şirazeden çıkan zilletin paydaşları gayri milli bir politikayı şiar edindi. Bürokratları tehdit ederek devlet sistemini işlemez hale getirmek isteyen zillet, erken seçim çağrılarıyla da yönetim zafiyeti algısı oluşturmak istiyor.

Amaçları hizmet değil hezimet

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Ülkemiz bir yandan dış güçlerle bir yandan terör örgütleriyle, bir yandan ekonomik saldırılarla bir yandan ise milli bir tavır içerisinde olmayan muhalefetin sabotajlarıyla uğraşmaktadır. Muhalefet devletimizin yerli ve milli temeller üzerinde yükselmesinden rahatsız. İsimleri milleti ama gerçekte gayri milli bir tavır içerisindeler” dedi. Zilletin paydaşlarının siyasi rant derdinde olduğunu kaydeden Şahin, “Bu devleti yönetmeye talip olduklarını iddia eden zillet ittifakının öncüleri yerli değildir. Zillet ittifakının amacı ülkeye hizmet etmek değildir. Bilakis ülkeyi hezimete götürmektir”

Muhalefetin tavrı şaşırtmıyor

Gazeteci Yazar Murat Özer, “Türkiye’de ne iktidar ne de muhalefet izlediği politikalarla ülke insanını hiç şaşırtmıyor. İktidarın kişisel özgürlük alanlarını genişleten, devasa projelerle insanımızın hayat konforunu arttıran uygulamaları da olmasa hayli durağan bir siyasi atmosferimiz olduğu söylenebilir. haklarını yemeyelim. Muhalefet de icraatlarıyla ‘şaşırtmamaya’ devam ediyor” dedi. Muhalefetin tavrının yapıcılıktan uzak olduğunu kaydeden Özer, “Cumhurbaşkanı ise emekçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini açıklamıştı. Asgari ücret uzun görüşmeler sonunda, işçi sendikalarının beklentilerinin dahi üstüne çıkacak şekilde düzenlendi ve emekçiye yüzde 50 zam yapıldı. CHP’nin koalisyon ortağı olarak ülkeyi geçmişte nasıl yönettiğini unutmuş olanlar için İstanbul ve Ankara Belediyeleri iyi bir tecrübe oldu. Böylece hepimiz hatırladık” ifadelerini kullandı.