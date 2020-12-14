  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Spor

Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular takım halinde 1, büyüklerde 3, gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 07:42:00 -
Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 9 Aralık'ta başlayan şampiyonada milliler ilk madalyasını, dün büyükler kategorisinde yapılan takım finallerinde aldı.

Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli takım, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Milli cimnastikçiler, Abdelrahman Elgamal'in sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244793 puan toplayarak Ukrayna'nın ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Gençlerden 4 madalya 

Gençler kategorisinde bugün yapılan alet finallerinde de Mert Efe Kılıçer, barfiks aletindeki 12933 puanla gümüş, paralel bar aletinde de 13266 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bora Tarhan da halka aletinde 13000 puan toplayarak bronz madalya kazandı. Genç sporcu, 14016 puan topladığı atlama masasındaki performansıyla da ikinci bronz madalyasını aldı.

Dünya şampiyonu İbrahim Çolak yine altın madalya kazandı 

Bu kategorinin ardından düzenlenen büyükler kategorisindeki alet finallerinde de milli sporculardan Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

Takım finalinde sakatlık yaşayan Abdelrahman Elgamal ise sadece halka ve barfiks aletinde performans sergileyebildi.

Almanya'da 2019'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, iyi performansını Mersin'deki şampiyonada da sürdürdü.

Milli sporcu İbrahim, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyayı boynuna taktı ve büyük sevinç yaşadı.

Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde 15100 puanla altın madalya, kulplu beygir aletinde de 14433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

Kentte, 17-20 Aralık'ta Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık
Sağlık

Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde ilk vakanın tesp..
İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
Dünya

İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Ankara ile Tahran arasında yaşanan diyaloglara ilişkin bir açıklama yaptı. ..
Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak
Dünya

Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı nedeniyle Türk İHA/SİHA'larına talep her geçen gün artıyor.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay