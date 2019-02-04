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Milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez:- "Biz tamamen madalyaya yönelik çalışıyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:18
Milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 60 sporcu katılıyor.

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta fizik antrenmanlarına önem verdiğini belirtti.

Bulgaristan'da bu ayın 15'inde düzenlenecek Strandja Boks Turnuvası'na katılacaklarını ifade eden Nunez, "Her sıklette iki sporcuyla gideceğiz. Ülkemizi orada temsil edeceğiz. Kendimizi ilk olarak burada değerlendireceğiz." dedi.

Modern boksta fizik, teknik ve taktik hazırlığın yanı sıra psikolojik motivasyonun da çok önemli olduğuna işaret eden Nunez, boksörleri bu yönde de hazırladığını kaydetti.

Sporculardan memnun olduğunu anlatan Nunez, şunları söyledi:

"Antrenmanlarıma cevap veriyorlar. Biz tamamen madalyaya yönelik çalışıyoruz. Özellikle Avrupa'da madalya çıkarabilmek istiyoruz. 8-10 kilometre arasında koşularımız oluyor. Fizik olarak takımı çok iyi tutmak istiyorum. Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Federasyonumuz bizi Avrupa maçlarına, hazırlık turnuvalarına, her yere göndermeye çalışıyor. Şartları zorluyorlar."

Antrenör Mustafa Kalkan ise kampta, turnuva ve şampiyonalara hazırlandıklarını belirterek, "Sporcuların performansları çok güzel. Buradaki hazırlıklarımızın sonucunda Avrupa ve dünya şampiyonasına katılıp 2020'deki olimpiyat takımını ortaya çıkaracağız." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:18
  1. boks
  2. Kastamonu
  3. Milli Takım
  4. Reymundo Zamora Nunez

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