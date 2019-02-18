Milli boksörden bronz madalya - 70. Uluslararası Strandja Turnuvası'nda Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu bronz madalya kazandı. 75 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Serhat Güler ise ABD'li Isley Troy'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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