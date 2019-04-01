Milli boksörden Azerbaycan'da bronz madalya - Başkent Bakü'de düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler, 75 kiloda bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler, bronz madalya aldı. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada Serhat Güler'in Gürcistan ve Özbekistan'dan rakiplerini yenerek yarı finale kaldığı belirtildi. Yarı finalde olimpiyat üçüncüsü Azerbaycan'dan Kamran Shakhsuvarly'ye yenilen Serhat Güler'in şampiyonayı bronz madalyayla tamamladığı aktarıldı. Fenerbahçeli boksör Serhat Güler'in geçen ay da Bulgaristan'da düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda da gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.



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