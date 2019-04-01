0553 313 94 23

Milli boksörden Azerbaycan'da bronz madalya

- Başkent Bakü'de düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler, 75 kiloda bronz madalya kazandı

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
Milli boksörden Azerbaycan'da bronz madalya


İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler, bronz madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada Serhat Güler'in Gürcistan ve Özbekistan'dan rakiplerini yenerek yarı finale kaldığı belirtildi. Yarı finalde olimpiyat üçüncüsü Azerbaycan'dan Kamran Shakhsuvarly'ye yenilen Serhat Güler'in şampiyonayı bronz madalyayla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçeli boksör Serhat Güler'in geçen ay da Bulgaristan'da düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda da gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
  1. boks
  2. Fenerbahçe
  3. İpek Yolu Boks Turnuvası
  4. madalya
  5. Serhat Güler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Manisa'nın 3 ilçesinde seçim..
    3. 2019 yerel seçimleri
    4. Gürsu’da Mustafa Işık, personeli..
    5. "Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara..
    6. Bünyan ’da Özkan Altun Kazandı
    7. Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi
    8. Hisarcık seçmeni Fatih Çalışkan’a..
    9. Soğuktan donmak üzere sokak köpeğine..
    10. KKTC’de korkutan ev yangını
    11. Seçim sonuçları açıklandı, YPG'li..
    12. Çüngüş’te çıkan olaylarda 4 kişi..
    13. AK Parti’den teşekkür klibi
    14. Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 3..
    15. KDC'deki Ebola salgınında ölü sayısı..
    16. Talas’ta Mustafa Yalçın kazandı
    17. İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan..
    18. Başkan Gökhan hem seçimi hem doğum..
    19. Başkan Tekintaş: “Ordulular, yapılan..
    20. Terzi; ’’Ligi iyi yerde bitirmek..
    21. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:..
    22. ÇOSİAD’ta Hayri Şamlı güven tazeledi
    23. AK Parti Kdz. Ereğli’de il genelde..
    24. İŞKUR emekli polis memuru güvenlik..
    25. Genç badmintoncular Çekya'ya gitti
    26. Sivasspor'da Kayserispor maçı..
    27. FÜ’de " Nobel Ödülleri Ve Bilimde..
    28. Muhtarlığı kurayla kazandı
    29. Milli boksörden Azerbaycan'da bronz..
    30. Nefes kesen yarışta İstanbul'da Meclis..
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı