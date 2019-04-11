Milli boksör Seyda Keser, Çek rakibine hazırlanıyor

Milli boksör Seyda Keser profesyonel kariyerinin 5’inci maçında İstanbul’da Çekya Cumhuriyetinden rakibi David Vicena karşısında ringe çıkıyor.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 4 maçın 4’ünüde kazanan 3 maçında ise nakavt ile alan milli boksör Seyda Keser 19 Nisan’da İstanbul Ataşehir’de RMO BOXİNG 3 karşılaşmasında Çekyalı rakibi David Vicena karşılaşması için Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde kampa girdi. Mutlak galibiyet parolası ile ringe çıkmaya hazırlanan Seyda Keser, Rusya’da çalışmalarını antrenörü 2 olimpiyat 3 dünya şampiyonluğu bulunan ünlü boksör Hector Vivent ile sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Almanya’nın Münih şehrinde çıktığı maçta Bosna Hersekli rakibi Amir Solak’ı 2. raund da nakavt ederek yenmeyi başaran ve Almanya’dan kupa ile dönen milli boksör Keser, “Hedefim ve hayalim bir olimpiyat madalyası almak. Ülkeme olimpiyat madalyası getirmek. 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Tüm hazırlıklarım bunun üzerine” dedi.