Milli boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor





TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları için İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak kota müsabakalarına ara vermeden hazırlanıyor.

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren Busenaz Sürmeneli'nin tek hedefi ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırmak.

Geçen yıl mart ayında olimpiyat kota müsabakaları için Londra'da bulunan Busenaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine organizasyonun durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönmüş, bir süre sonra milli sporcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

Ailesiyle birlikte Trabzon'da tedavi gören milli boksör Busenaz, daha sonra tekrar antrenmanlara başlayıp eski formunu yakaladı.



Bir süre önce Avrupa kota müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kazakistan'da düzenlenen kampa katılan dünya şampiyonu milli boksör, AA muhabirine, çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Busenaz, arkadaşlarının kendilerini orada çok güzel motive ettiğini ifade ederek, "Dur durak bilmiyoruz. Son sürat çalışmamız devam ediyor. Pandemi nedeniyle hazırlıklarımız daha dikkatli ve hijyenik olarak devam ediyor." dedi.

Takım arkadaşlarıyla buna çok dikkat ettiklerini anlatan Busenaz Sürmeneli, "Çünkü hastalık demek en az bir ay seni geri atması demek, bu da performans sporcusunun en son isteyeceği şeylerden. Gerçekten olimpiyat aşkıyla yanıp tutuşan bir takımdan böyle hastalıkların uzak olmasını istiyoruz. Dişimizi sıkıyoruz. Bu hastalığın bitmesini ve olimpiyatlarda da madalyalar almak istiyoruz." diye konuştu.

Busenaz, eski formunu yakalayabilmek için çalışmalarını arttırıp antrenman yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Bazı şeylerden fedakarlık vermemiz gerekiyor ki başarı ortaya çıksın. Pandemiden dolayı sosyal faaliyetleri sağlayamıyoruz. Antrenman dışındaki boş zamanlarımı da film izleyerek, geçiriyorum. Dışarı çıkmamaya gayret ediyorum çünkü bu hastalığı yaşayanlardan biri olarak hastalığı nereden nasıl kapacağınızı bilemiyorsunuz. Maskemi çıkarmayıp temasta bulunmadığım halde Kovid-19'u uçakta yan koltukta oturan yolcudan kapmıştım."





- "Türk bayrağının göndere çekilmesini istiyorum"

Busenaz Sürmeneli, "Olimpiyatlara katılıp madalya almayı çok istiyorum, hala içim kıpır kıpır, olimpiyat aşkıyla yanıp tutuşuyorum." diyerek şöyle devam etti:

"Ben değil eminim bütün takım arkadaşlarım da böyle istiyor. Olimpiyat çünkü çok farklı bir dünya. Dünyanın en büyük organizasyonu ve gerçekten ben istiyorum. Bütün benliğimle bütün her şeyimle istiyorum. Çok farklı bir atmosfer bizi bekliyor. En iyi şekilde o Türk bayrağının göndere çekilmesini, madalyanın Türkiye'ye, Trabzon'a gelmesini istiyorum. İnşallah Allah nasip eder, bizde getiririz."





- Teknik direktör Süme: "Mümkün olduğunca antrenmansız kalmamaya gayret gösterdik"

Kadın Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise 5 milli takım sporcusuyla gittikleri Kazakistan kampının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Cahit Süme, Kovid-19'un görüldüğü ilk günden itibaren çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini dile getirerek, "Belirlediğimiz hedeflerimize uygun çalışmalar içerisinde bulunduk. Mümkün olduğunca antrenmansız kalmamaya gayret gösterdik." dedi.

Sırbistan'da yapılacak turnuva için hazırlanacaklarını kaydeden Cahit Süme, "Şubat ayında da Macaristan'da bir turnuvamız var. Oraya da katılacağız. Bu arada bir güç kampımız var. Macaristan'dan geldikten sonra yine teknik, taktik ve güç ağırlıklı bir kamp programımız daha olacak." diye konuştu.





- Trabzon'da yabancı ülkeden sporcularında katılacağı kamp düzenlenecek

Süme, Trabzon'da mart ayında İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan boksörlerin katılacağı ortak bir kamp yapmayı planladıklarını aktararak, "Daha sonrasında Londra'daki kota turnuvası için 2 hafta önce giderek, kampa gireceğiz. Son hazırlıklarımızı yapıp olimpiyat elemelerine kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Her şey yolunda ve iyi gidiyor. Ufak tefek sakatlıklarımız var onları da inşallah halledeceğiz." şeklinde konuştu.

Salgın süreci nedeniyle maç eksiklerinin olduğunu ifade eden Süme, şunları kaydetti:

"Bunları da önümüzdeki turnuvalarda göreceğiz ve gidereceğiz. Rakiplerimizi görüp kendi durumumuzu değerlendireceğiz. İnşallah 2021 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Biz bu oyun için çok uzun zaman önce hedef koyduk. Olimpiyat oyunlarından sayı olarak birkaç tane madalya kazanmayı hedefliyoruz. Bunu başaracak güçte, tecrübede, kalitede ve yetenekte sporcularımız var. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız."