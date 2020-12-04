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Aktüel Milli bisikletçi Eyüp Karagöbek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milli bisikletçi Eyüp Karagöbek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:48:39 -
Milli bisikletçi Eyüp Karagöbek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Milli bisikletçi Eyüp Karagöbek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan ve olimpiyatlar için Konya'daki çevre yollarında antrenman yapan Karagöbek, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları özenle inceleyen Karagöbek, haber kategorisinde oy tercihini, Abdullah Coşkun'un Kovid-19 ile zorlu mücadele sırasında çektiği "gözlükleri buğulanan sağlık çalışanı"ndan yana kullandı. Karagöbek, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", spor kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün, "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Karagöbek, "Hepsi çok güzel, seçerken zorlandım. Bu yıl koronavirüsle mücadele yılı olduğu için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza oy verdim. Spor kategorisinde en çok yapmak istediğim sporlardan biri olan atlayış fotoğrafından yana oy kullandım." dedi.

Karagöbek, oylamanın sonucunda en çok hak eden fotoğrafın kazanması temennisinde bulundu.

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