  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Milli binici Ömer Karaevli'den Belçika'da birincilik

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:14:08 -
Milli binici Ömer Karaevli'den Belçika'da birincilik

ANKARA (AA) - Milli binici Ömer Karaevli, Belçika'nın Opglabbeek kentinde katıldığı yarışmada birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ömer Karaevli, "CSI2, CSI1 ve Genç Atlar" yarışlarında "Gotham City PL" isimli atıyla, 135 santimetre kategorisi "Prijs Emerald - Breeding Stallion" yarışmasını ilk sırada tamamladı. Ömer Karaevli, 130 santimetre kategorisi, 7 yaşlı atlar "Prijs Stephez Horsetrucks" yarışında ise "Sunsetshine Z" isimli atıyla üçüncü sırada yer aldı.

Milli binici Derin Demirsoy ise 140 santimetre kategorisi, 8 yaşlı atlar "Prijs Thor Stables" yarışmasında "Caprice D'Elle" isimli atıyla ikinci oldu.

Yarışlar, 12 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı