Milli biatloncular Balkan Kupası'nda madalya almak için ter dökecek

EYOF ve Gençler Biatlon Milli Takımı, organizasyonda Türkiye'ye güç depolamak için Şubat ayında Erzurum'da Balkanlar Kupası madalyası düzenlenecek.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörlerle kamp yapan Biatlon Milli Takım sporcuları, 8 ülkeden yaklaşık 50 sporcunun katılacağı yarışmalara hazırlanıyor.

Milli biatloncu eğitimiyle Balkan Kupası'nda başarılar elde ederek Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil etme hedefi daha sonra yapılacak.

Biatlon Milli Takım Teknik Direktörü Muhammed Mustafa İlçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EYOF ve Gençlik Milli Takımından 13 sporcudan oluşan bir grupla kamp yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten İlçin, "Ülkemizde 5-7 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Balkan Kupası için çalışıyoruz.

İlçin, yarışların üçüncüsünün düzenleneceğini belirterek, "Daha önce şampiyonluk şeklinde oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle gençlerin yarışları iptal edildi. Bunun yerine, salgın nedeniyle Balkan Kupası'nı ülkeler düzenleyecek. Ardından Balkan Şampiyonası yapılacak. Balkan Kupası yarışları olacak. "Diye konuştu.

Yarışmada yarışacak sporcuların kararlılığına değinen İlçin, şunları söyledi:

"Her kategoride 3 kız ve 3 erkek yarışacak. Bu sporcular da belirlendi. Daha önceki Balkan şampiyonalarında ülkemiz adına madalya kazanan sporcularımız oldu. Bu yarışlardaki başarımızı devam ettirmek ve madalyalarımızı getirmek istiyoruz. Grubumuzda 8 ülke var ve her ülkeden en fazla 12 kişi katılabiliyor.Yarışmaların ülkemizde yapılması bizim için önemli bir avantaj olacak.Bunu lehimize çevirmek ve bir madalya. "

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) her bölgeyi etkilediğine işaret eden İlçin, şöyle devam etti:

"Pandemi bizi ciddi şekilde etkiledi. Kamplarımızda aksamalar oldu ve normalde her yıl devam eden yıllık aktivite programına uyamadık. Sporcular kaçınılmaz olarak etkilendi, ancak motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Bir de var. biatlonda silah, zihinsel olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. En ufak bir stres bile çok etkiliyor. Bu nedenle diğer dallara göre biraz daha fazla etkilendik. "

Biatloncunun hedefi madalya

Biatlon Milli Takım sporcusu Berkan Metehan Türkeş, Balkan Kupası seçimlerinde başarılı olduğunu ve yarışmalarda mücadele edeceğini söyledi.

Yarışlarda madalya kazanmak istediğini belirten Türkeş, şunları söyledi:

"Seçmelere katıldım ve başarılı bir şekilde seçildim. İlk hedefimi belirledim ama şimdi bu yarışmada madalya almaya çalışıyoruz. Tüm sporcular gibi salgın beni de etkiledi. Eğitimimiz yoktu, toparlanmaya başladık. milli takım ve kış kampı. Ev sahibi olarak Balkan Kupası Türkiye madalyasını alarak onu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. "

Sporcu Ebru Tuncer, Balkan Kupası seçmelerinde birinci olduğunu ve yarışlarda başarılı olmak için mücadele edeceğini söyledi.