Milli ATMACA Füzesinde müthiş gelişme!

Antalya Diplomasi Forumu (ADF)’na katılım sağlayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, SavunmaSanayiST.com’un sorularını yanıtladı.

İkinci, IIR Arayıcı Başlık ile teçhiz edilen ATMACA Füzesi’nin ilk atışının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Murat İkinci tarafından yapılan açıklamada, "Roketsan olarak Kıyı Savunma Sistemi üzerinde çalışıyoruz. Kara ATMACA’nın yanı sıra çok kısa süre içerisinde ATMACA Gemisavar Füzesi üzerinden geliştirdiğimiz Kıyı Savunma Sistemi’mizi hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda, Kıyı Savunma Sistemi’mizde kullanacağımız Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip ATMACA Füzemizin bu yıl içerisinde harp başlıklı atışını gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verildi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; test kapsamında, milli imkanlarla Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru ile teçhiz edilen IIR Güdümlü ATMACA Füzesi kullanılacak. Anti-Jamming unsurlarına da sahip olan IIR Güdümlü ATMACA’nın, kara aracından atılarak denizdeki sabit hedefi vurması hedefleniyor.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Halihazırda MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti’nde kullanılan ATMACA Gemisavar Füzesi, Radar (RF) Arayıcı Başlık kullanıyordu. Azami 220+ kilometre menzili bulunan ATMACA Füzesi; super sea-skimming, düşük radar izi, yüksek vuruş hassasiyeti ile veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneklerine sahiptir.

Yaklaşık 750 kilogram ağırlığında olan ATMACA Gemisavar Füzesi, high-subsonic hızlarda seyredebilmekte ve 220 kilogram harp başlığı ile büyük tahribatlara yol açabilmektedir.

Roketsan tarafından ATMACA’nın; denizaltı, karadan karaya seyir füzesi ve kıyı savunma füzesi konfigürasyonları halihazırda geliştirilmektedir. IIR Arayıcı Başlık sayesinde ATMACA Füzesi, daha yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip olacaktır.

ATMACA Kıyı Savunma Sistemi’nin, üç tarafları denizlerle kaplı Türkiye için kritik öneme haiz olduğu düşünülmektedir. ATMACA Kıyı Savunma Sistemi’nin Akdeniz, Karadeniz ve Ege’ye konuşlandırılması durumunda Türk Donanması’nın caydırıcılık gücünün, katbekat artacağı öngörülmektedir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sayede önemli bir A2/AD avantajı kazanacaktır.

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