Milli atletler uluslararası organizasyonlar öncesi Şanlıurfa'da form tutuyor

Olimpiyatlar ve Avrupa vizesi almak için büyük önem taşıyan organizasyonlara katılmayı planlayan Türkiye Atletizm Takımı, ve Spor İl Müdürlüğü ve Harran Üniversitesinin ev yarışmasında kentte bir süre önce Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'na girdi.

Atletizm ile ilgili 2 Milli Takım Kampta Atletizm ile ilgili 2 Milli Takım Kampta 45 milli atlet, bu yıl düzenlenen Avrupa şampiyonası, İslam Oyunları ve uluslararası yarışma başarı için ilerlemek için çabalarda, İslam Oyunları ve uluslararası yarışma.

Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Kamp Cuma Canbek, bir süre önce başlattıkları kampın çok verimli uyguladığını anlattı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun kamp için Şanlıurfa'yı tercihin gururlandırdığını, burada Türkiye, Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyatlara bir milli atletlerin yer ifade eden Canbek, konuştu:

Kampta Şanlıurfalı atletlerimiz Hüseyin Can ve Onur Aras içinde. Kentte soğuk hava ve kar yağışı oluyor ama sporcularımız soğukkanlılığımız için büyük çaba gösteriyoruz.

45 sporcu iki ay kampta ter dökecek

Atletizm Milli Antörü Yusuf Türk, maraton ve yerleşim kampında çok sayıda uygulanmış takımın gösterimini ifade etti.

Kampta ilden sporcuların 81 iyi sporcuların katılacağı uluslararası yarışmalarda iyi dereceler alması için antrenmantıklarınılı dile getiren Türk, "Şanurfa'nın iklimi kamp için çok uygun. Bunun yanında spor açısından da güzel tesis mevcut. da bizi çok memnun. Antrenman çok çok memnun. Üniversitenin tesislerinde hazırlanmak. Bunun yanında kond için spor salonlarını yetiştirmek. Milli takım kampı için sahiplenmek mümkün. 45 sporcumuz bu mevsimde çok verimli bir çalışma yapıyor." diye konuştu.

Atletizm Milli Antrenörü Ü Ü için planlanmış 2 aymü kampın çok güzel tasarımlar "Hedefimiz 2024'te olimpiyatlarda en iyi şekilde planları almak." kullanımları.

Milli Atlet Özlem Kaya Alici da bu yıl 4 büyük müsabakaya için tahmin ediyorum.

Madalyak için yoğun araç kullanıyor Kaya, "Daha önce 3 bin metre engelli Avrupa'da Çocukluk, Üniversiteler Arası Dünya Yarışması'nda iki tane satın aldım. Bunun yanında 2 olimpiyata da katıldım. Kampımız çalışma çok iyi gidiyor. Hedefim ilk Avrupa'da iyi. bir yerde. Dünya çapında şampiyonası, Akdeniz ve İslam Oyunları'nda iyiler. dedi.

Şanlıurfalı Milli Atlet Hüseyin Can ise Avrupa şampiyonasına katılarak ay yıldız bayrağını göndere çekilmeyi hedeflediğini kaydetti.