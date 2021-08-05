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Spor Milli atlet Necati Er'in ailesi, oğullarının olimpiyatlardaki final mücadelesini heyecanla izledi
Spor

Milli atlet Necati Er'in ailesi, oğullarının olimpiyatlardaki final mücadelesini heyecanla izledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlama finalinde 6'ıncı olan milli atlet Necati Er'in Samsun'da yaşayan ailesi, oğullarının mücadelesini heyecanla takip etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 08:00:00 -
Milli atlet Necati Er'in ailesi, oğullarının olimpiyatlardaki final mücadelesini heyecanla izledi

Atakum ilçesindeki evlerinde anne Kıymet ve baba Yalçın Er, diğer iki çocukları ve yakınlarıyla Necati Er'in final mücadelesini televizyondan izledi.

Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan ENKA Spor sporcusu Necati Er, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.

Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6'ıncı olarak tamamladı.

Baba Yalçın Er, AA muhabirine, ilk kez katıldığı olimpiyatlarda 6. olan oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Necati'nin önünde şampiyonalar olduğunu dile getiren baba Yalçın Er, dünyanın en büyük spor organizasyonunda oğlunun ülkeyi iyi temsil ettiğini dile getirdi.

Oğlu ile gurur duyan anne Kıymet Er de "Oğlum bize çok güzel bir duygu yaşattı. 6'ıncı oldu, Türkiye'mizi temsil etti. Mutluyuz, gururluyuz." dedi.

 

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