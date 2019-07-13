Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde - 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Necati Er, üç adım atlamada büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Necati Er, üç adım atlamada Türkiye rekorlarını kırarak finale yükseldi. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç'in Gavle şehrindeki şampiyonada Necati Er'in 17,05 metrelik atlayışla büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale kaldığı belirtildi. Necati Er'in Türkiye atletizm tarihinde 17 metrelik üç adım atlayışı gerçekleştiren ilk atlet olduğu bildirilen açıklamada, milli sporcunun Avrupa'da bu sezon 17 metrenin üzerinde atlayış yapan dördüncü isim olduğu kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.