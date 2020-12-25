  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı
Spor

Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:52:45 -
Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı

İSTANBUL (AA) - Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Eren Ünlü, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda yüksek atlamada Alperen Acet'e ait 2,12 metrelik 18 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli atlet, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda 2,13 metrelik atlayışıyla rekoru ele geçirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, başarısından dolayı Ali Eren Ünlü'yü, antrenörü Koray İmrak'ı ve kulübü Galatasaray'ı tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1'de Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da 28 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ortalık karışac..
Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!
Siyaset

Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa Lityum üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay