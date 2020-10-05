Milli aşı, insan deneylerine başlıyor! Tüm dünya överken muhalefet karalıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Kovid-19’la başarılı mücadelesi ve dünyanın yarısından fazlasına gönderdiği yardımlarla tüm dünyaya örnek gösterilen Türkiye, şimdi de milli aşının başarısı ile herkesi heyecanlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insan deneyleri aşamasına geçilen aşının hayvan deneylerinde elde ettiği başarıyı duyurdu. Koca, “Milli aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4’ü hayatını kaybetti 5’inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya çok daha yakınız” dedi. Türkiye’de 13 aşı adayı çalışmasının olduğunu söyleyen Koca, “Ülkemizde 13 ayrı Kovid-19 aşı adayı, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye’nin gücü bilimde” diye konuştu.

Millet yararına olan her şeye karşılar

Milletin yararına olan, Türkiye’yi geliştirecek tüm projelere karşı çıkan muhalefet ise Türkiye’nin koronavirüsle başarılı mücadelesini de baltalamaya çalışıyor. İlk vakadan itibaren vatandaşlarını yalnız bırakmayan, kurduğu ekiplerce vakaları hızlı bir şekilde tespit ederek, salgının yayılması engelleyen Türkiye, son olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir edildi. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nden Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler için bir tebrik geldi. Ofis’ten yapılan açıklamada, Türkiye’nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını belirtti. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini, ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Azgın azınlığın korona partisi

Her fırsatta koronavirüs tedbirlerinin tamamına uyulan camilere laf eden azgın azınlığın bitmek tükenmek bilmeyen eğlenceleri de muhalefet partileri gibi salgınla mücadeleyi baltalamaya devam ediyor. Yasaklara rağmen eğlence partilerinden vazgeçmeyen zihniyet, Beşiktaş Bebek’teki ünlü bir restoranda yine skandal görüntülere neden oldu. Salgına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlendi. Alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başlayanların görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti. Geçen hafta mühürlenen ve 4 gün önce açılan mekan hakkında tekrar işlem başlatıldı.