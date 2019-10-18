Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı devam ediyor Futbolda Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Bugün: 20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom) Yarın: 15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya) 17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park) 17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman) 20 Ekim Pazar: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk) 21 Ekim Pazartesi: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

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