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Milli aranın ardından Süper Lig devam ediyor

Futbolda Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

18 Ekim 2019 Cuma 09:58
Milli aranın ardından Süper Lig devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

Yarın:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:58
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. haftanın programı
  12. Süper Lig
  13. Türkiye Futbol Federasyonu
  14. Anadolu Ajansı

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