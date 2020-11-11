KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikim törenleri gerçekleştirildi.

Konya'da Sille Yolu Takkeli Dağ Mevkisi'nde düzenlenen etkinlikte, 5 bin 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürülebilir çevre ve ekolojik sistemin korunmasının, orman varlığının hem muhafaza edilmesi hem yaygınlaştırılması hem de niteliğinin arttırılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Özkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ağaçlandırma faaliyetlerini el birliğiyle bir strateji halinde devam ettirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün vatandaşlarımız bu stratejinin altını dolduracak bir koşuşturmaca içinde. Bu ağaçlandırma seferberliğinde emeği geçen, bakanlığımız başta olmak üzere belediyelerimiz, bölge müdürlüklerimiz, üniversitelerimiz, bütün kamu kuruluşlarımız ve Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu seferberlik hayır sağlık ve bereket getirsin."

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal da dünyada 30'dan fazla ülkenin, Türkiye'nin koordinesiyle "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçenin tamamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendiğini vurgulayan Bal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, bugün Tataristan, Azerbaycan, Libya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de canlı bağlantı yoluyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. Sille Yolu Takkeli Dağ mevkisinde gerçekleştirdiğimiz dikim etkinliğinde 50 bin metrekarelik alanda 5 bin 100 fidanı toprakla buluşturduk. 70 noktada yaklaşık 220 bin fidanı toprakla buluşturduk. Konya'da yıl sonuna kadar 1 milyon 150 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz."

- Aksaray

Aksaray'da da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hicip Orman Sahası'nda 2 bin fidan dikildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kampanya kapsamında bu ay toplam 500 bin fidanın dikilmesinin planlandığını söyledi.

Ağaçların, kuraklıklardan ve mevsim değişikliklerinden koruyacak yegane unsur olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ağaç demek güzellik demek. İnsanın kalbinin ve ruhunun ferahlaması, gözlerinin dinlenmesi demek. Ağaç hepimizi birleştiriyor. Bütün Aksaraylılar 7'den 70'e buradalar. İnşallah ileride, bu dünyada dikili ağacımız olsun diyoruz. Hepimiz burada bir ağaç diktik. Biz gittikten sonra geriye kalan sermayemiz bu fidanlarımız olacak. Kampanya ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla öğrencilerimizin katılımıyla 500 bin ağacın dikimine başladık. 1960-70'lerde Yeşil Aksaray ismiyle nam salmış Aksaray'ımızın 2020'den sonra tekrar Yeşil Aksaray sıfatını alması için ekip olarak hep birlikte gayret ve çaba gösteriyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve beraberindekiler belirlenen sahada fidanları toprakla buluşturdu.

- Karaman

Karaman'da gerçekleştirilen etkinlikte, toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.



Siyahser Mevkisi'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri, 5 bin kara çam fidanının dikimi gerçekleştirildi.

Programa Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Vali Gökmen Çiçek, Saraydüzü Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen programda, vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

Vali Gökmen Çiçek, törende, programın 81 ilde, 922 ilçede aynı anda yapıldığını, yurt dışında da birçok ülkede kampanya kapsamında fidanlar dikildiğini bildirdi.

Bunun, projenin ne kadar önemli ve verimli olduğunu da gösterdiğini ifade eden Çiçek, şöyle devam etti:



"Afyonkarahisar'ın yüzde 20'si ormanlık alan. Ülke genelinde başlatılan bu seferberliği Afyonkarahisar'da daha etkin hale getirerek, yeşil alanı ilk etapta yüzde 30'a çıkarmalıyız. Termalimiz, mermerimiz her türlü doğal güzelliğimiz var. Biz daha fazla yeşil alanı hak ediyoruz. Orman teşkilatımız ve bizler, el ele vererek daha yeşil bir Afyonkarahisar'ı birlikte inşa edebiliriz."

Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ise bu yıl il genelinde toplam 412 bin 355 fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ve diğer katılımcılar, hazırlanan alanda fidanları toprakla buluşturdu.