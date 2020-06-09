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Aktüel

Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP’li Güven tahliye edildi

Vekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP’li Leyla Güven tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:05:16 -
Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP’li Güven tahliye edildi

Vekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP’li Leyla Güven tahliye edildi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP’li Güven’in vekilliği düşürüldü. Vekilliğinin düşürülmesinin ardından Güven geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Güven, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Avukatları tarafından hüküm giydiği davadan 4 yıl 8 ay cezaevinde kalan Güven’in kalan bir aylık cezasının denetimli serbestlik kapsamına alınması için başvuru yaptı. Başvurunun reddedilmesi üzerine avukatlar kalan 1 aylık cezanın Güven’in tutuklu yargılandığı fakat hüküm kurulmadığı başka bir dosyadan mahsubu için başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda kalan cezasının tutuklu yargılandığı ve halen devam eden dosyadan mahsup edilmesi talebi yerinde bulunarak, Güven’in tahliyesine karar verildi.

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