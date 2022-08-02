Milletvekillerine TikTok kullanmama uyarısı

Yeni Zelanda'da milletvekilleri, verilerine Çin hükümeti tarafından erişilebileceği gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu TikTok'u kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Geçen hafta Meclis Başkanı Trevor Mallard, tüm siyasi partilere bir uyarı göndererek vekillerinin söz konusu uygulamayı Parlamento tarafından sağlanan telefon ve cihazlarında kullanmamalarını istedi.

Parlamento yönetiminden gelen mesajda, uygulamanın tamamen silinmesinin "şiddetle tavsiye edildiği" ifade edildi.

Ancak uygulamayı kullanmayı tercih eden milletvekillerinin, "verilen izinlerden emin olmak" ve "konum erişim özelliğini kaldırmak" için ayarları kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

BuzzFeed'in haziran ayında yayınladığı ve kamuya açık olmayan ABD kullanıcı verilerine yurtdışında erişildiğini belirten haberin okunması tavsiye edildi.

Yeni Zelandalı az sayıda siyasetçinin TikTok hesabı bulunsa da uygulama, komşu ülke Avustralya'da milletvekili aday adayları arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Yerli toplumların haklarına dair faaliyetleriyle bilinen Maori Partisi ve partinin lideri Debbie Ngarewa-Packer, "Bazı beyaz üstünlükçülerle tartışmaya gidiyoruz" başlıklı tartışma programları yayınlayarak takipçi topladı.

Keza sağcı özgürlükçü Act Partisi, partinin genel başkanı David Seymour'un taraftar mektuplarını okuduğu ve balıkla patates kızartması yediği videoları düzenli olarak yayınlıyor.

Act sözcüsü Rachel Morton, partinin "parlamento yönetiminin endişelerinin farkında olduğunu" belirterek Meclis tarafından verilen cihazdan paylaşım yapmadıklarını dile getirdi.

TikTok'un güvenliğine ilişkin endişeler ve şirketin Çin hükümetine yakınlığı, uygulamayı sık sık yaptırımların, yasakların ve uyarıların hedefi haline getirdi.

2020 yılında dönemin başkanı Donald Trump, güvenlik endişelerini ve Çin hükümetine yakınlığını gerekçesiyle TikTok'u yasaklamak için bir idari emir çıkardı.

Akabinde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçi partiler, personellerini uygulamayı kullanmamaları konusunda uyardı.

Joe Biden, 2021'de bu emri iptal edeceğini açıkladı, ancak TikTok'a yönelik ABD ulusal güvenlik incelemesini sürdürdü.

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Çin merkezli teknoloji şirketi "ByteDance"e ait sosyal paylaşım platformu TikTok, ulusal güvenlik endişeleri yarattığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Guardian'ın haberine göre Yeni Zelanda'da milletvekillerinin uygulamaya karşı ilk uyarılışı değil. Milletvekillerine 2020 yılında da uygulamayı silmeleri tavsiye edilmişti.

Ayrıca emniyet mensupları gibi Yeni Zelandalı yetkililerin iş bağlantılı cihazlarında TikTok kullanmaları zaten yasaklanmış durumda.