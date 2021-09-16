Milletvekilinin devlet başkanına ettiği hakaret ülkeyi karıştırdı!

Pazar günü düzenlenen ön seçimlerde hükümet kanadının oy oranının düşmesinin ardından dün Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner’a yakın 5 bakanın istifa kararı aldığı Arjantin’de, hükümette oluşan çatlak genişliyor.

Kirchner’a yakınlığıyla bilinen ve hükümeti oluşturan Frente de Todos (Herkesin Cephesi) ittifakına mensup milletvekili Fernanda Vallejos’un, devlet başkanına hakaret ettiği ses kayıtları ortaya çıktı.

Vallejos, kayıtlarda, “Hepimiz, hasta, gaspçı Alberto Fernandez’in pazartesi sabahı bir basın toplantısı düzenleyip, pazar günü ikiyüzlü bir şekilde dediği gibi Arjantin’e sandıkta verilen mesajı aldığını söylemesini bekliyorduk. Kör olmasının yanı sıra sağır da olacak ki ne Nestor’dan ne de başka birinden bir şey öğrendi.” dediği duyuluyor.

Ayrıca Kabine Şefi Santiago Cafiero için “palyaço” diyen Vallejos’un, Fernandez için de “işe yaramaz” dediği ortaya çıktı.

Vallejos özür diledi

Arjantin’de bir skandala konu olan Milletvekili Vallejos, Twitter hesabından, “Sözlerimle meslektaşlarıma haksızlık ettiğim için pişmanım ve özürlerimi kamuoyuna duyuruyorum.” açıklamasında bulundu.

Sızdırılan mesajın özel olduğuna vurgu yapan Vallejos, “Eminim, insan olduğumuz için özel ortamlarda, o anın hararetiyle hepimizin hayatında pişmanlığa neden olan kötü konuşmaları olmuştur. Pişman olmak dışında söyleyecek çok bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Arjantin'deki ön seçimler

Arjantin'de 12 Eylül'de düzenlenen parlamento ön seçimlerinde muhalefet bloğunun oluşturduğu Değişim İçin Birlik (Juntos por el Cambio) ittifakının adayları, ülke çapında, hükümete yakın partilerin oluşturduğu Herkesin Cephesi (Frente de Todos) ittifakının adaylarından daha fazla oy almıştı.

Fernandez, seçimlerde başkanlığını yaptığı ittifakın oy oranının düşmesinin ardından, liderlik ettiği hükümetin hataları nedeniyle halkın desteğinin düştüğünü ve bunun telafi edileceğini söylemişti.

Dün, aralarında İçişleri Bakanı Eduardo "Wado" de Pedro'nun da bulunduğu Kirchner'a yakın 5 bakan ile bazı resmi kurum başkanlarının istifa etme kararı hükümet içinde anlaşmazlıkların çıktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Arjantin'de, açılımı "birincil, açık, eş zamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.